NAISTEJUTUD ⟩ Ants Rootslane paljastab kuulsuse tõelise pale: «Sind tõstetakse vaid selleks, et sind mutta trampida!»

Seal ongi esimene lõks. Korraga avastad, et tuntuks saades sa justkui kuulud kõigile ja oled kaasmaalaste pideva pingsa pilgu all. See on asi, mida kuulsust janunevad staarihakatised miskipärast üldse ei oska ette näha.

«Meil on väga palju avaliku elu tegelasi, kes tahavad kuulsaks saada,» mõtiskleb Ants Rootslane. «Aga me peame enne mõistma seda, mida see kuulsus tähendab – sa oled 24/7, ükskõik kuhu sa ka ei lähe, kellegi pilgu all. Mis tähendab seda, et sa ei tohi eksida – muidu saad kohe peksa. Sinu sõnad on kõik suure tähelepanu all ja kui sa ütled midagi naljaga, võib juhtuda, et see võetakse kontekstist välja ja selle pealt kujundatakse sinu isiksust. Meedia töötab intriigi peal, see hakkab vormima sinu isiksust.»