See ootamatu tegevus on peamine une rikkuja, kuid selle parandamiseks kulub vaid 15 minutit

«Oma uurimistöös olen märganud, et unetapja number üks ei ole sotsiaalmeedia ega ebamugav madrats – see on sundmõtlemine,» ütleb Prather, kes töötab California ülikooli psühhiaatria dotsendina. Sundmõtlemine ehk obsessiivne mõtlemine on inimese mõtlemishäire, kus pähe tulevad korduvad mõtted või kujutlused, millest on keeruline vabaneda ja mis võivad tekitada erinevaid emotsioone.