ETTEVAATUST ⟩ Naistel on suurema tõenäosusega selle vitamiini puudus kui meestel

D-vitamiin toetab peaaegu kõiki meie füüsilise ja vaimse heaolu tahke. See toetab soolestikku, immuunsüsteemi, meeleolu, kuid on ka põhjusi, miks see just naistele on vajalik. D-vitamiin on tugevalt seotud luustiku tervisega, kuna reguleerib kaltsiumitaset kogu organismis. See on mõistagi oluline mõlemale sugupoolele, kuid rasedad ja naised, kel on menopaus, on eriti altid kaltsiumitaseme kõikumisele. Seetõttu on piisavalt D-vitamiini naiste jaoks kriitilise tähtsusega, kirjutab mindbodygreen.