PILDID ⟩ Vaata, milline näeb välja naine, kes püüdleb maailma suurima tagumiku poole

Kurvikas Ataides on harjunud sellega, et mehed keskenduvad tema kehakumerustele, mitte isiksusele. «Ma saan meestelt palju tähelepanu – nad lähevad hulluks, kui näevad mu suurt peput ja mulle tehakse sotsiaalmeedias palju abieluettepanekuid,» rääkis 36-aastane Brasiilia kaunitar. «Aga raske on leida meest, kes tahaks minuga koos olla, mitte ainult mu kehaga. Paljud tahavad mind lihtsalt näidata nagu trofeed.»