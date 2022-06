ELUMUUTUS ⟩ «Tunnetest on raske rääkida, selle asemel...»

«Ei ole vaja öelda kõiki asju kohe ja otse välja, see jääb pigem kaugeks,» soovitab kliiniline psühholoog Airiin Demir. «Tunnetest on raske rääkida, selle asemel ennast muusika kaudu väljendada on lihtsam. Inimesed mõistavad kujundeid.» Airiin on Eesti ainus tipptasemel psühholoog, kes tugevaid ja tihti ka valusaid tundeid muusikasse valab.