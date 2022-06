Kristel Aaslaid: mõnel on suhtes vaja kogu aeg plahvatusi ja kirehoogusid

Olen viimase kahe aasta jooksul jõudnud punkti, kus ma olen suhte kõrvalt jälle ennast leidnud indiviidina. Sest mina olen muuseas just seda sorti inimene, kes kaotab ennast väga ära! Põhimõtteliselt olen kohe seesama inimene, kellega ma koos olen...

«Padjaklubi» tüdrukutest on sinu Ameerika mäed olnud ilmselt kõige pöörasemad. Võib vist öelda, et su tähelend sai alguse just nimelt selle Mustamäe korteri vannitoa põrandalt.