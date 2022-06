Naised Köögis: Mis on prostituut ilma kundeta? Helme ütles väga halvasti Eesti meeste kohta...

Mida arvab Naised Köögis Eesti valitsuskriisist ja lastetoetuse tõstmise eelnõust?

Laidre: Julgeolekukriisi ajal on kriminaalne tegeleda populismiga. Loomulikult leiame kõik, et lastetoetustega võiks edasi minna, ja neid plaane on varemgi tehtud, kuid pole õige ennast sellega praegu esiplaanile tuua.

Joons Gylling: Mõni teema peaks olema apoliitiline. Laste ja vanuritega on väga karm mängida.

Ehin: Ühe väärika, maailmas tunnustatud, laineid lööva peaministri tekkimine on paljude aastate töö nii ühe naise kui ka kogu Eesti jaoks. Ja lasta sellel vastu tuult minna on praeguses olukorras vastutustundetu ja rumal. Kaja Kallas on esindanud julgeolekukriisi ajal Eestit ja kogu Ida-Euroopa ajaloolist traumaatilist kogemust väga väärikalt. Ta kanaliseerib seda asjatundlikult Lääne-Euroopasse, kus ollakse nendes küsimustes kogenematumad ja rumalamad. Ta harib neid. Mul on selle üle tohutult hea meel.

Leivo: Ja teda ka kuulatakse.

Ehin: Just. Ma ei tea, kas see on juhus, et vastaspooles, selles populistlikus pooles, on eelkõige esil mehed. Ma ei saa kuidagi mööda mõttest, et seal võib olla tegemist kurikavala kadedusega.