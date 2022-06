AJALOONAINE ⟩ Jenny Siimon puges kangelaste hinge: «Meie, haavatud rindemehed, oleme väga tänulikud nende laulude eest!»

Tütar Aime on meenutanud: «Oli kohutav näha ema mustlaseideks grimeerituna juba garderoobis. Kuigi teadsin, et see on ema, ei suutnud ma teda omaks võtta. Ja pärast loožis etendust jälgides lõid samuti emotsioonid üle pea, kui laval sõdurid ema lõid ja raputasid. Pingutasin kõigest hingest end reaalsusele, et see on ju ainult näitlemine, kuid tundepool jäi võitjaks.»