See oli aastal 1925 kui Nadežda Taarna kohtus sihvaka ja seltskondliku leitnandi Nikolai Trakmanniga. Noorele armunud tütarlapsele ei lugenud isegi see, et Nikolai oli juba abielus olnud ja lahutatud. Nikolai oli oma noorest naisest kümme aastat vanem, kuid päritolult samasugune Eesti juurtega venemaalane nagu Nadeždagi. Nikolai Trankmann oli osa võtnud Vabadussõjast. Kosimise ajal sellest ilmselt juttu ei tehtud, et 1919. aastal oli Nikolai väejooksu eest sõjavälja kohtuga 10. aastaks sunnitööle mõistetud ühes ohvitseri aukraadi kaotusega.