Dagmar Lamp: «Mina teesklen seda, et olen funktsioneeriv täiskasvanud inimene»

Valetamine ja teesklemine

Igasugune valetamine ja teesklemine on küll taunitud, aga väga tavalised osad meie elust. «Mina teesklen seda, et ma olen funktsioneeriv täiskasvanud inimene,» lajatab Dagmar Lamp. See kartmatu naine on taas Naistejuttude stuudios ja sama julge ütlemisega nagu alati. Dagmar ei kõhkle tunnistamast, et temagi valetab. «Hästi palju minu elufilosoofiast on «fake it till you maike it» Teeskleja sündroom ehk imposter syndrome ei ole üldse mitte vähelevinud asi, väga paljud tunnevad seda!»

Lohutav on teada, et kahtlevad kõik. Illusioon, et mina ainult kahtlen endas ja teised keegi mitte, see on alati vale. Ükskõik kui enesekindla mulje keegi endast jätab - see on ainult mulje. Ka tema kahtleb. Kõik terve psüühikaga inimesed teevad seda ja see ongi normaalne.

«Kindlasti on ka täiesti enesekindlaid inimesi,» täpsustab Dagmar Lamp. «Mina arvan, et need, kes on empaatiavõimetud ja kalduvad sinna nartsissismi poole.» Kuid ka nartsissismihaav on enamasti sügava ebakindluse haav. Sellest oleme Naistejuttude saates ka varem juttu teinud.

Vahepõikena tahame Naistejuttude kuulajaid kogu südamest tänada - aitäh, et tõstsite oma püsiva huviga meie saate Eesti kõigi podcastide esiviisikusse. Naistejuttudel täitub aprillis 5 aastat tegevust ja see, et olete nii tuliselt endiselt koos meiega, on parim kingitus! Loeme ka kirju, mille kuulajad on meile saatnud. Need on päris hinge minevaid. Toome ühe näite, pikamad kirjad loeme ette saates. Kuula - siis saad nendestki osa!

KUULAJAKIRI «Ma väga kiidan teid! Naistejutud on väga-väga huvitavad olnud. Latt on kõrgel. Viimane saade oli väga põnev. Mina olen täpselt üks nendest meestest, kes on reaalselt õppinud teie saatest kuidas naistest paremini aru saada. Tulebki kuulata ja tähele panna! Seda kahjuks koolis ei õpetatud.» Meeskuulaja V.

Kristina Herodes ja Dagmar Lamp räägivad sel korral halastamatu aususega valetamisest. Ja jõuavad välja järeldusteni mida üldiselt vist on harjutud nimetama... valeks. Kuula, see virgutab kindlasti nii mõtteid kui vaatenurki. Kuid otsuse oma tõdede, valede ja valikute osas langetab nagu ikka iga kuulaja ise. Foto: Dagmar Lamp

Ausus pole ohutu

Levinud arusaama kohaselt on vale halb ja tõde hea. Kuid see on vahel liiga lihtsustatud arusaam. Hoolimatult ja julmalt oma tõde taga ajades on võimalik väga palju halba ja haiget teha.

«Tõde ilma armastuseta võib olla puhas õelus,» kinnitab Dagmar. Ning igaühel võib olla oma tõde ning erinev vaatenurk ning kõigil neil olla korraga õigus.

Ma ei tee inimestele haiget valetades, ma tapan nad tõega. Foto: Shutterstock