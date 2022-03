NAISTEJUTUD ⟩ «Esimese asjana ei ole vaja vastu seina lükata ja suudlema kukkuda!»

Viimaks ometi on «Naistejuttude» stuudios tagasi põhinäod: Dagmar Lamp ja Heidi Ruul. Kuid Kristinka jaoks lõppeb asi üsna täbaralt – naised panevad talle tuliselt puid alla ja vaidlevad nii, et maa on must. Dagmar lajatab otse, et Kristinka esitab aegunud seisukohti ja teeb suhete vallas üldse kõike valesti. Kuid õnneks on stuudios ka Daki ise, kes teab, kuidas peab. Ja jagab neid tarkusi lahkelt.

«Mu selg valutab kõigi nende vestluste kandmisest, mida ma pean kandma,» kuulutab Daki, kes parasjagu aktiivselt deidib ja seetõttu end Tinderi-Dakiks tituleerib. «Väga raske on turvalist poosi võtta.» Ta loeb ette ühe naljaka vestluse, mille lõpus teatab mees dramaatiliselt: «No ütle siis kohe, et suhelda ei taha! Ma harjunud siukse asjaga. Sa tahaks mind eemale tõugata, aga ära karda.» Siit tulevad ka esimesed soovitused:

Haara kinni infokillust, mis tundub huvitav. Flirtiv vestlus ei ole intervjuu.

Ära projitseeri oma hirme ja ebakindlust suhtluskaaslasele.

«Ära eelda, et inimene ei taha sinuga rääkida, kui ta samal ajal sinuga räägib!»

Kõige mõttetum küsimus on: mis teed? Daki ja Heidi hinnangul: «Väkk!»

Küsi parem: kuidas sul läheb? Mida sa õhtul teed?

Suhtle ainult inimesega, kelle vastu sa päriselt huvi tunned. Kui pole huvi, siirast põnevust, siis pole ka suhet.

«Naistejutud». Heidi Ruul ja Dagmar Lamp kargasid üheskoos Kristinka kallale ja tegid tema argumendid pihuks ja põrmuks. Kuula ja ela kaasa! Foto: Dagmar Lamp

Daki toob välja huvitava tähelepaneku: «Kõige huvitavamad, naljakamad ja ägedamad inimesed on need, kes on paksud ja koledad. See on hästi loogiline – nad on pidanud ülekompenseerima oma ilusa välimuse puudust. Muidu lihtsalt ei viitsi keegi nendega suhelda. Ilusate inimestega hängitakse ka siis, kui nad on lollid kui lauajalad! See on ka teaduslikult tõestatud, et on olemas ilusa eelarvamused.»

«Naistejuttude» kaunitar Heidi kinnitab aga, et tema ei tunne, et oleks välimuse arvelt kunagi midagi elus niisama saanud.

«Kogu suhtluse mõte on kombata, kas sina meeldid mulle ja kas mina meeldin sulle,» õpetab Dagmar. «Mul oli esmadeit hiljuti ja enne seda ütles noormees: «Mul on nii suur pabin sees, et kas ma ikka meeldin sulle!» Tegelikult ei peaks mõtlema niimoodi. Peaks mõtlema, et see on huvitav võimalus vaadata, kas tema meeldib mulle.»

«Naistejutud». Dagmar Lamp õpetab, kuidas tuleks deitidel käituda. Foto: Dagmar Lamp