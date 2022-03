NAISTEJUTUD ⟩ Et ellu jääda ja mõistust säilitada

Ukraina toetuseks peame ise hoidma end vaimselt tugeva ja tervena, jõuetul pole jõudu kedagi aidata. Aktiivne tegutsemine abivajajate heaks on ainus, mis toob hingerahu. Foto: arhiiv

Esimene teema, mille saates ette võtame, on positiivsuse lõks. Ehk me ei pea silmas seda, et sõjakoleduste foonil peaks ette tirima sisutu võltsnaeratuse. Just seda ei tohi tingimata teha - endale valetamine teeb hingevalu kõige hullemaks! Pöördume tagasi saate juurde naeratavast depressioonist, mis seda salakavalat fenomeni lahti selgitab. Üks kallis kuulaja kirjutas meile nii: «Kuulasin just saadet naeratavast depressioonist. Appi kui sügav ja aus see oli - ma usun, et paljud kuulajad tundsid ennast ära.»

Head kuulajad - oleme saanud suure hulga kirju ja südamlik tänu teile tagasiside eest! Kui Sinu mõtted pole veel eetris kõlanud, siis ära muretse - me jõuame järjest nendeni. Lisaks võite julgelt saata uusi teemasid, millest kuulda soovite!

Optimismi säilitamine täna on üliraske. Lisaks tundub see Ukraina traagika valguses kohatu. Kust leida arukas tasakaal? «Meil oli just Eesti Vabariigi aastapäev ja oli natuke kibe see kiluvõileib, sest just algas sõda,» mõtiskleb Triin Palmipuu. «Tahaks hullult rõõmustada, see tundub kuidagi eriti oluline ja siis mõtled - aga teised inimesed kannatavad! Mida mina siin pidutsen?» See on reaalsus, milles me täna elame: autentne traagika on koguaeg meie kõrval, meie hinges, meie peades. Pool südant koguaeg nutab.

Leida positiivsust - no loomulikult see täna küll ei tule. Ja miks meil seda üldse tarvis on? «Lihtsalt et ellu jääda ja mõistust säilitada,» ütleb Triin lihtsalt ja siiralt. «Mulle lähevad asjad väga hinge, aga see, et mina närvivapustuse saan, ei aita kedagi. Kui mina abi ei vaja siis võibolla on ressurssi selle arvelt kedagi teist aidata.»

Iseenda patareide laadimine on igaühe enda kohustus. Igaüks ise teab, kas teda aitab selles soe päike, keskkonna vahetus, jalutuskäik looduses või võimalus näpud mulda panna. Triin ja Kristinka tegid ka saate reisimisest hullus maailmas. Saade valmis enne sõja puhkemist ja selle eetrisse laskmisega kaasnes lausa eetiline konflikt. Kas üldse tohib nii kergemeelseid lugusid jagada? Kuid leidsime, et veidi naeru meie kulul ei tee küll kellelegi halba, pigem vastupidi.

Triin Palmipuu naases äsja reisilt Maltale, mis oli nii äge, seiklusrikas ja üllatusterohke, et sellest valmis lausa eraldi lugu. Kui võtta üks vähem värvikas seik, siis näiteks pandi reisil keset elutuba püsti DJ-pult ja oodati, et blond kaunitar selle peale südapäeval tantsu vihuks. Kuid juhtus muudki uskumatut.

