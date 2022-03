«Selline raskekahurvägi korraga koos ühel laval!»

Kontsert «Slava Ukraini» jõuab vaatajateni 16. märtsi õhtul kell 20. Mille poolest on see erakordne? Esiteks tähendus – miks muusikud seda teevad. Muusika vägi on hoopis teine, kui selle eesmärk on maailma parandada ja elusid päästa. Teiseks esinejate nimistu – ühele lavale astub tõeline parimate paraad ning seda ilma stiili- ja eapiirita. Suur eesmärk ühendab meid. Ja kolmas on unikaalsus – selline sündmus on ainulaadne, leia see aeg, et elamusest osa saada!

Aita Ukrainat kohe, liinid on juba avatud: 900 2406 – annetad 10 € 900 2407 – annetad 25 € 900 2408 – annetad 50 € Sinu annetus päästab elusid! Kogutud annetusi kasutatakse kiirabiautode ja minibusside ostmiseks, nende sisustamiseks vajalike vahenditega ja koheseks saatmiseks otse linnadesse, kus abi on kõige enam ja kõige kiiremini vaja.

Mart Normet, üks korraldajatest

Kogu see kontsert on rahvaalgatus. Meie eelarve on null. Meid motiveerib siiras soov aidata ja midagi reaalset korda saata. Kõik kingivad oma aja tasuta, annavad tehnika tasuta, see on kõige puhtam heategevus. Laval on meil ports parimaid professionaale, kes on otsustanud oma meelsust näidata. Ma ei suuda ära tänada neid inimesi, kes ideega kaasa tulid! Tahaks igaühte eraldi tänada, kättpidi – laval on 200 inimest ja lava taga 100.

Andres Kõpper ehk NOËP oli see suure südamega muusik, kes ütles esimesena välja: «Meil tuleb teha midagi suurt, et aidata!» Foto: Erakogu

Sõja kolmanda päeva hommikul helistas mulle Andres Kõpper Lätist – ta oli parasjagu sealsel muusikaauhindade jagamisel, mis kohe muudeti suureks heategevuskontserdiks. Ütles tuliselt, et Eestis tuleb ka heategevuskontsert teha. Suurelt ja kohe!

Mul oli tegelikult plaanis väikene perepuhkus, aga sealt läks mõte töösse ja olengi non-stop (vahetpidamata – toim) seda asja korraldanud.

Kuidas inimesed kaasas tulid? Koheselt! See on tohutu ühtsus, mida sõja traagika on tekitanud. Muusikutel ja ürituste korraldajatel on ju väga rasked ajad, kaks koroona-aastat on ju väga rahakotti puudutanud. Kuid nägin selgelt, et meie kultuurimuskel tugev, oleme jälle koos. Kultuur on miski, mille peale saame alati kindlad olla. Ja kultuur on ka see, mille eest meil tasub võidelda. Meie olemegi kultuur, see on meie identiteet. Rasketel aegadel on kultuurirahvas väga üksmeelselt väljas!

See energia ja kirg on uskumatu. Kahjuks on meil ainult kolm tundi, sest artiste, kes tahaks appi tulla, oleks tegelikult veel väga palju.

Kontsert toimub virtuaalse elamusega selleks, et saaksime luua midagi väga suurejoonelist, üle riigipiiride ulatuvat ja samas väga intiimset. Kanname seda üle ka Ukrainas, et neile otseselt toetust avaldad.