NAISTEJUTUD ⟩ Psühhoterapeut: «Eestlased teesklevad suhetes! See on standard.» Miks?

Kuidas aru saada, kas sinu suhe sind toetab või lõhub?

Mis seisus sinu suhe tegelikult on?

Tagumine aeg on hinnata oma suhet ja selle mõju iseendale! Millises seisus on Eesti inimeste suhted keskmiselt? «Pehmelt öeldes on nad halvad,» ütleb suhteteemade ekspert, psühhoterapeut Eeva-Liisa Vahtra. «Võib tunduda natuke morbiidne ja negatiivne hinnang, aga ma näen terapeudina mis reaalsuses inimesed elavad. Kui sul aga ei ole oskust olukorda näha, siis sa pead seda normaalseks.» Kuid see pole normaalne!

Naistejutud. Saates on külas psühhoterapeut Eeva-Liisa Vahtra, vasakul saatejuht Kristina Herodes. Hoolimata laiadest naeratustest on teema tähtis ja tõsine. FOTO: MyHits

«Kõige suurem pimeala, millest ei räägita, on emotsionaalne pool suhetes,» rõhutab Eeva-Liisa. «Ma näen hästi palju seda, et teeseldakse suhet. Mängitakse suhet, sest keegi ei tea, mis see suhe tegelikult on.»

Millised märgid suhtes on väärt niivõrd karmi hinnangut? Need on väga konkreetsed asjad, mille terapeut saates pikalt ja põhjalikult lahti seletab. Esimene suhte mürgitaja on ühe või teise partneri madal enesehinnang ja enese väärtustamine. Inimese kogu energia kulub sellele, et teisele kuidagi sobida, tal pole aegagi analüüsida, mida ta ise tahab ja tunneb. Inimesed elavad šokeerivalt halbades suhetes, aga ikkagi ei luba paaniline hirm üksi jäämis ees seda kahjulikku seisu muuta. «Pigem hakatakse kohanema, müüakse kaaslasele vaid ühte poolt endast.» Sealt algab enesele valetamine, enda eitamine ja esimesed sammud rahulolematuse suunas on tehtud.

Fassaadi hoidmisega käib vältimatult kaasas ebakindlus, hirm ja enesevihkamine. Sa võid küll hoida naeratavat maski ja näidata kõigile, et oled hakkamasaaja, aga kui sa poolt endast vastu ei võta ei saa inimene end kunagi hästi tunda.

«Enesearengutee käib läbi hinge pimeda öö,» selgitab Vahtra. «Oma varjupoole läbi käimine ei ole tore.» Lihtsam on end petta. Kuid see on illusioon. Kui inimene keeldub endaga tuttavaks saamast käivitub hulk kompenseerivaid mehhanisme. Kõige levinum neist - oma varjupool, mida endas eitatakse, projitseeritakse partnerile. Sa näed teistes vigu ja halbu omadusi, mida endas tunnistamast keeldud. Kõik teised on kogu aeg süüdi ja käituvad sinuga valesti. Just see mehhanism hävitab enamiku suhteid. «Inimese enesearengu tee tuum on autentsus - iseenda erinevate osade nägemine.»

Tugeva suhte vundamendi laob aga see, et näed teist inimest sellisena nagu tema päriselt on kõigi heade ja halbade külgedega. Ja lased tal olla. Päriselt pühendud, süvened ja soovid mõista. Leida keegi, kes mõistaks neid autentsena on inimese sügavaim alateadlik vajadus.