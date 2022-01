NAISTEJUTUD ⟩ Elumees avaldab, mis naistele peale läheb. «Alati jäi keegi näppu! Minu jaoks üks ja ainus enam ei piisa...»

Nii mõnigi mees ei suuda endale ka ühte naist leida, sest ega naistega pole kaugeltki kerge! Kuid Peetril õnnestub naiste ära rääkimine erakordselt osavalt. Mida ta ometi selleks erilist teeb? «No mõnel mehel soovitaks näiteks mõni luuletus kirjutada,» muigab mees. «Üldjoontes on see läinud peale. Aga sa pead enne avastama, kas luuletused naist huvitavad. Kui ei huvita, siis see naine langeb minu jaoks lihtsalt rivist välja. Ma lähen lihtsama vastupanu teed täielikult.»

Teised soovitused naiste võlumiseks on küllaltki lihtsad - kasuta korralikku sõnavara, ole tähelepanelik ja galantne. «Ropud sõnad ei ole sugugi popid! Sõnavara peab olema viisakas ja mitte liiga nõrk, oluline on ennast esitleda tugevamana, mitte allaandjana!» Peetrit on edu naiste rindel alati saatnud - mistahes peole või seltskonda ta läks «alati jäi keegi näppu.»

Naiste leidmise teeb lihtsamaks ka see kui ei vaadata vaid ühte konkreetset tüüpi kaunitare. Peetril on nende valikuks omad kriteeriumid: «Ma ei pane rõhku, et naised oleks sportlikud ja saledad. Minu jaoks on kõige tähtsam see, et partneris peab olema mingi niukene seksikus, mis mulle meeldib! Teinekord meeldivad näiteks ühe naise jalad hirsamat moodi, ta jääb mulle mõttesse mõlkuma, aga ta oli priske. Aga ka prisketel naistel on teinekord väga ilusad jalad! Eriti kui nad on kontsakingades.»

Kõrged kontsad toovad naisele kindlasti plusspunkte, kinnitab mees Naistejuttudes. FOTO: Kristina Herodes

«Paljudel naistel on väga seksikas samm,» toob mees välja üllatava asja. «Aga osadel on see hoopis teistsugune, kossa-kossa. Ta võib väga ilus olla, ta võib väga seksikas olla, kuid samm on vale! Sellised langevad kohe mõttemaailmast välja.» Seksikas samm on mehe sõnul täpselt sätitud, enesekindlalt sihitud ja see jääb kohe silma.

Mehed näevad truuduse teemat veidi teise nurga alt kui naised. Naine - tema võiks olla muidugi pühendunud ja mitte ringi tõmmata. Enda osas samad nõudmised ei laiene. Mis on lubatu mehele, pole lubatud naisele - on see õiglane?

Peeter Pusa Naistejutud podcasti stuudios FOTO: naine.postimees.ee

Peeter on proovinud elu ka ühe kaasa kõrval, kuid pikalt see ei püsinud. «Asi läks petmiste peale üle...» Nii lasi ka mees täis ringiga minna. «Ma räägin kohe ausalt välja - minu jaoks üks ja ainus enam ei sobiks! Sest ma harjusin ära sellega, et mul on vaheldust. Ainult ühesuguse tüübiga ei istuks mul asjad.»