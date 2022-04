NAISTEJUTUD ⟩ Millised teod on surmaotsus suhtele?

Miks me teeme asju, mis on surmaotsus suhtele? Miks me ei saa kriitilisel hetkel üle oma isekusest, pimedast vihast, vajadusest iga hinna eest oma õigust saada? Õigus käes surnud suhte otsas istuda – kas see on ikka arukas valik? Foto: Shutterstock

Rääkimine on suhte alus ja ühtlasi esimene kari. Kuid neid on veel ja ohtlikumaidki. «Mina arvan, et kui suhtes usalduskrediit õhukeseks kulub, siis on päris keeruline,» arvab Triin. «Ma ei mõtle, kui ta vasakule paneb, ma olen võimeline seda andestama. Aga kui partner kellessegi ära armub, siis on juba suurem probleem. Kui respekt ära kaob, siis ei saa!»

«Usaldusega on ju lihtne,» teab Erki. «Seda tuleb üles ehitada jupp aega, aga selle saab suhteliselt lihtsalt ja ühe hoobiga puruks lüüa, ilma et seda enam kunagi võimalik oleks täiesti kokku lappida. Usaldus on väga õhuke jää, selle peal väga julgelt tantsu lüüa ei soovita!»

Läheme veel häirivamate tegudeni. Paraku pole need väljamõeldis, vaid reaalsus – üks käitub teise silmis valesti ja partner leiab, et tema õigus on kaaslast selle eest karistada. «No see ei meeldi mulle,» ütleb Triin emotsionaalselt. «Üks asi, millega kindlasti üldse karistada ei tohi, ükskõik kui kuradi vihane sa oled, on lähedusest ilma jätmine. Nii, sa tulid liiga hilja koju – nädal aega ei seksi! Ei, ma ei kallista sind. Sellised asjad on nagu eriti ebaõiglased! Minu kodus ei ole väga palju reegleid, aga üks on see, et tüliga tuttu ei minda.»

«Naistejutud». Kristina Herodes, Triin Palmipuu ja Erki Tammleht Foto: Liana Turpakova

Siin on ohtlikud asjad, mis suhte hävitavad:

Inimesed ei räägi omavahel ausalt. Ainus võimalus saada, mida sa tahad, on öelda, mida sa tahad. Kui see jääb tegemata, järgneb rahulolematus, õnnetus, lootusetus, masendus. Ütlemata sõnad kuhjuvad, distants aina kasvab ja mingi aja pärast polegi enam võimalik teineteist mõista.

Suhe, kus sind ei kuulata. Kahjuks paljudes suhetes on rääkimine võimatu, sest partner ei kuula. Paneb ta suu kinni kohe, kui teine püüab jagada. Hea suhte esimene tunnus on oskus ja soov kuulata ning see on muuseas õpitav. Kui partner, või sina ise, selle asemel, et kuulata, katsub teist vaikima panna, vaidleb, lämmatab, ähvardab, näägutab, naeruvääristab, süüdistab või läheb poole jutu pealt minema, siis teda ei väärtustata selles suhtes isiksusena. Kuulamine on kvaliteet, milleta terve suhe on võimatu.

Kõik teod, mis lõhuvad usalduse. Usalduse ehitamine võtab aastaid, kuid selle purustamiseks piisab ühest teost. Ilma usalduseta pole intiimsust ja ilma intiimsuseta pole suhet. Kaks inimest võivad koos eksisteerida, aga see pole tegelikult suhe.

Teod, mida motiveerib soov haiget teha. Vahel lähevad suhted nii halvaks, et partnerid avastavad iseenda vastu aus olles, et nende peamine soov on teadlikult teist kahjustada. Sellist käitumist ei õigusta miski, need on vägivalla eri vormid. See on toksiline suhe, kus surmaotsus on juba tehtud ja toimub teineteise vaikne hävitamine. Vahet pole, kui õigustatud selline käitumine tundub olevat, millised isiklikud solvumised, hirmud või haiget saamised on selle taga. Kui sa nii tunned või sinu partner sinu suhtes selliselt käitub, on tagumine aeg suhe ära lõpetada!

Haiged käitumismustrid, mis viitavad, et suhe pole võrdne. Karistamine ja kontrollimine. Siin pole mõtet partnerit õigustada – kui ta sellise suhtumise võtab, esindab see vägivaldset mentaliteeti. Kaaslane pole talle partner, vaid omand. Põgene!