Paljud on räägitud minimaalsest ja maksimaalsest uneajast. Sellest loost saad aga täpsemalt teada, millal pead magama minema, et õigel kellaajal ärgates puhanum olla.

Uni koosneb tsüklitest. Kui ärkad hommikul tsükli keskel, tunned end väsinuna, isegi kui oled maganud palju tunde. Et mitte ärgata keset tsüklit ja ärgata kell seitse hommikul, on õige aeg magama minna kell 21.46 või 23.16. Kui sulle tundub, et uneajaks on liiga vara, võib toimida ka kell 00.46 või 2.16. Kuna inimesel kulub uinumiseks umbes 14 minutit, tuleks sellega arvestada ja pisut varem voodisse pugeda.