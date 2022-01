Enamasti kasutatakse mitsellaarvett nahalt meigi eemaldamiseks. Kuna see eemaldab ideaalselt igasuguse ebapuhtuse, siis kas mitsellaarveega võib ka juukseid pesta?

Mitsellaarveega juuste pesemine on järgi proovitud! Leiti, et juuste pesemisel mitsellaarveega on palju eeliseid.