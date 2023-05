INTERVJUU ⟩ Riigiisad avastasid uue kavaluse, kuidas raha inimestelt kätte saada

No õnneks mind tänaval ära ei tunta, nii ei saa keegi füüsiliselt kallale ka tulla. Kirjutatud on küll ja lugude all kommenteeritud. Kurje kommentaare ma ära ei kustuta, kui need päris roppused ei ole. Vahet pole, kriitika on ok. Pigem olen üllatunud, et neid kurje kirju nii vähe on! Positiivset tagasisidet on poole rohkem.