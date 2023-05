INTERVJUU ⟩ Jüri Butšakov: saates «Tähtede täht» on mul midagi, mida kellelgi teisel ei ole

Jüri Butšakov oli seni «Õhtu!» ühe saatejuhina Eesti peredes igapäevane külaline. Kuid hittsaatega «Tähtede täht», mis sel pühapäeval finaalini purjetab, on temast saanud vaata et lausa pereliige. Mis on selle mehe saladus vaatajate südamesse jõudmiseks? Jüri räägib meile südamlikult ka kaamerate varju jäävast elust ning avaldab, mis magnet teda ekraanil hoiab.

Jüri Butšakov oli seni «Õhtu!» ühe saatejuhina Eesti peredes igapäevane külaline. Kuid hittsaatega «Tähtede täht», mis sel pühapäeval finaalini purjetab, on temast saanud vaata et lausa pereliige. Mis on selle mehe saladus vaatajate südamesse jõudmiseks? Jüri räägib meile südamlikult ka kaamerate varju jäävast elust ning avaldab, mis magnet teda ekraanil hoiab.

Kuna populaarsed telesaatejuhid on igal õhtul meie kodus nagu pereliikmed, otsustasime sinatada.

«Tähtede tähe» kontseptsioon on tuntud Eesti muusikud oma mugavustsoonist välja astumas. Millal sina viimati mugavustsoonist välja astusid?

Kui ma esimest korda «Tähtede tähe» lavale astusin, oli see mõnes mõttes kindlasti kerge mugavustsoonist välja astumine. Esimeste salvestuspäevade eel ju täpselt ei tea, kuidas asjad sujuma hakkavad. Õnneks esimese saate poole pealt hakkasin tunnetama, milline see saade on, ja see hakkas mulle kohe meeldima. Eelkõige astusid saates mugavustsoonist välja siiski meie tähed – see, mida mina tegin, pole võrreldav sellega, mida nemad pidid tegema, seega müts maha nende ees. Üldiselt mul aga teles mugavustsoonist välja astumist enam ülemäära pole. Tunnen, et olen saanud tõeliselt palju asju teha, ja see on tore.

Aga eraelus?