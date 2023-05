LUURERETK ⟩ Kes on need hullud, kes südaöösel rauda tõstma tormavad?

Vahetan kähku riided ja siirdun reipalt saali kaastreenijaid kimbutama. Sest minu eesmärk peale selle, et ise veidike kangi tõsta, on teada saada, kes on need öised treenijad ja miks nad siin käivad. Eemalt on ilmed eemalepeletavalt tõsised, paljudel kõrvaklapid oma muusikaga peas, et end muust maailmast veelgi edukamalt isoleerida. Kohe jääb mulle silma imposantse õlamassiga tätoveeritud noormees. Figuurilt meenutab ta tuumaseent ja biitsepsi laius võiks vastata minu taljemõõdule. Põlvitan reipalt ta kõrvale ja alustan vestlust. Blond lihasviiking naeratab laialt, suhtlemise vastu pole tal vähimatki, aga ajalehe jaoks endast pilte teha ei luba. «Ma pole veel vormis, kõik on alles protsessis,» kõlab napp põhjendus. Tohoh! Sirvin peas kähku faile meestest, keda elu jooksul kohanud olen... kedagi samaväärses vormis pole vist näinudki… Kuid eks igaüks lähtu oma kriitikameelest. Fotograaf naerab minu abitut katset nähes, kuid ahistamisretk rauatõstjate ridades jätkub.

Ehsan (34) on ootamatult sõbralik: «Pole probleemi – ma nagunii puhkan seeriate vahel. Selle aja võin vabalt sinuga rääkida. Ma treenin sageli öösel, sest rahvast on siis vähem. Kui tulla õhtul pärast tööd, võib siin päris tihe olla, nii et mõne popima masina juurest tuleb isegi oodata.» Ehsani meelest on ööpäev läbi avatud jõusaal täiuslik lahendus inimesele, kes tahab treenides vabadust. «Ma tulen siia, teen oma rutiini, mitte miski ei sega. Kui sa tahad elu nautida, on sul vaja head keha ja tugevat tervist – kuidas see muidu võimalik saab olla?!» Mees räägib, et on proovinud ka trennivaba elustiili, aga see polevat pooltki nii hea. «Mul on konkreetsed eesmärgid, tean, kus tahan jõudu kasvatada või keha täiuslikumaks saada.» Trenni Ehsan vahele ei jäta – kui plaanitud ajal ei jõua, teeb selle järele kas või kell kaks öösel.