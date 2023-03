NAISTEJUTUD ⟩ Sajakilone eestlane kaotas nagu naksti 20 kilo. Kuidas ta seda tegi?

Mida aasta edasi, seda tähtsamaks teemaks elus saab ka tervis. Kogu kergema elu jooksul ei ole Rainil enda sõnul enam arsti juurde asja olnud. «Mul on kolm korda mõõdetud unearteri seina paksust, see on olnud väga igavalt ideaalne, puhas. Kõik läheb paremaks, raske on isegi ühele asjale osutada.» Raini esimesed klassivennad ja -õed on juba surnud, mitmed passiivseks muutunud. Ja siis on seal tema – sama kerge ja aktiivne kui keskkooliajal. See, kui noorena inimene end tunneb, sõltub otseselt sellest, kui terve ta on, kui hea on tema enesetunne ja kui positiivsed tema mõtted. Kehakaalu roll on väga suur.