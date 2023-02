NAISTEJUTUD ⟩ Tüli vindub ja vindub ega lõppegi kunagi ära... Tõhus lahendus on siin!

«Konflikte ikka tuleb, see on paratamatu,» ütleb Jaanus Kangur. «Ja kui meil ei ole mehhanismi, et sellele punkti panna, võibki see jääda kestma ja kestma.» Siin tulevadki meile appi rituaalid – ka väga tõsiseid konflikte saab nende abil lahendada. Pole vaja üle mõelda ega selgitustesse uppuda, vaid selge joon vahele tõmmata: enne oli nii ja nüüd on nii. Enne oli tüli, nüüd oleme sõbrad. Praktilisi nippe, kuidas rituaale enda elus rakendada, jagab koolitaja ja religiooniantropoloog Jaanus Kangur.

Miks meil rituaale vaja on? Otsest kasu ei tundu neist justkui mitte mingit olevat. Tegelikkus on siiski teine – mõju on tohutu! Ilma rituaalideta on kohati elu sedavõrd raske, et me ei tule sellega isegi toime! Ei suuda lahendada konflikte ega taju murdepunkte elus. Aga rituaalse käitumisega saab selge joone vahele tõmmata ja olukorda lõplikult muuta. «Ma olengi uurinud rituaalse käitumise mõju konfliktide lahendamisel,» räägib saatekülaline, religiooniantropoloog ja hinnatud koolitaja Jaanus Kangur.

Konfliktid

«Konfliktide lahendamine on ühelt poolt lihtne ja teiselt poolt väga keeruline teema,» sõnab Jaanus Kangur. «Lihtne on ta selle poolest, et inimesed hakkavad konfliktides käituma väga lihtsalt. Väga intelligentsed, arukad inimesed hakkavad käituma üsna primitiivselt. Või ütleme, et loomalikult.» Koolitaja sõnul saavad inimesed ka ise aru, et ajavad oma õigust taga nagu väikesed lapsed, aga teiselt poolt – pidama ka ei saa!