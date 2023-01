NAISTEJUTUD ⟩ Iga naine tahab meest abieluranda lohistada – on see nii?

Ettevaatust – ebaaus taktika

Kuidas käib inimeste sidumine tervel ja vähem tervel moel? Kui ühtsus puudub ja meeskonna sisekliima on halb, aitab ebaaus meetod – leitakse ühine vaenlane. See on manipulatsioon ja alatu võte, aga see töötab. See liidab.

Kuid sellised liidud üldse ei püsi. Nii kui pingeallikas kaob, nii ka see grupp laguneb.

Kolime kokku. Loome ühise kodu. Kinnitame oma suhte. Need ongi suured otsused, mille juures kahelda on väga loomulik. Foto: Shutterstock

Põhiline koht, kus erinevad ootused vastastikuse sidumise suhtes pingeid tekitavad, on siiski inimsuhted. Seal oleme enim emotsionaalselt investeeritud ja seetõttu on ka võimalik valu ja pettumus kõige tugevam. Suur osa inimesi, ehk isegi enamus, kuulub aktiivsete sidujate hulka. Nii kui leitakse atraktiivne kaaslane, püütakse see õnn kuidagi ära vormistada ning teine võimalikult tugevalt enda külge köita.

Südame võtit ei jaga

«Mina pigem mitte,» tunnistab Peeter Kormašov. «Kui keegi on minu jaoks huvitav, siis muidugi ma soovin teda veel näha. Aga keegi ei ole kellegi oma – ma ei eelda, et see juhtub.» Tema ei ole see, kes hakkaks ise aktiivselt suhet looma või arendama või ise ühendust võtaks, pigem ootab ta, et see ise juhtuks. Siiani on juhtunud ka – teise partneri huvi ja sidumisvajadus on alati suurem olnud.