NAISTEJUTUD ⟩ Mürgised suhted. Nii mõneski pealtnäha ideaalses suhtes toimub tegelikult jubedaid asju

Kas mürgisest suhtest saab asja? Valdavalt öeldakse, et jäta tühi lootus ja põgene. Vahel see ongi ainuõige. Kuid kogenud pereterapeut Renee Nahkur on näinud ka paljude suhete paranemist. Teeme asjad klaariks – millal suhet saab päästa ja millal mitte? Mida teha, et mürgist või vägivaldset suhet arstida? Toome teieni konkreetsed sammud ja tööriistad. Ja õpetame ka vaatama partneri vastiku käitumise taha. See võib olla maskeerunud vajadus, mitte õel rünnak, vaid hoopis... appikarje.

«Põhiline mure on, et teraapiasse tullakse 4–5 aastat liiga hilja,» tõdeb pereterapeut Renee Nahkur. Selleks ajaks on kogunenud juba nii palju pettumusi ja haiget saamisi, et armastus solvumiste koorma all on lämbumas.

Kuid ta võib veel elus olla.

«Kui me räägime vägivaldsest käitumisest, siis tegemist on õpitud käitumisega,» ütleb Renee Nahkur väga rahulikult. «Iga õpitud käitumist on võimalik ka ümber õppida. Me saame teistmoodi teha, kui inimene seda ise tahab.»

«Naistejuttude» salvestus. Kristina Herodes ja pereterapeut Renee Nahkur stuudios. Foto: Kristina Herodes

Mürgiseid suhteid on erinevaid. Kohtusüsteem tegeleb eeskätt füüsilise vägivallaga, kuid sama hävitav on vaimne väärkohtlemine. Inimesed, kes on kogenud mõlemat, ütlevad sageli sellise lause: «Peksa saada on õudne, aga see vaimne terror on palju õudsem.»

Ka pereterapeut Renee Nahkur nõustub, et vaimne ja emotsionaalne vägivald on väga tõsine teema. Olgugi et seda enamasti varjatakse, eitatakse ja hoopis ohvrit ennast püütakse süüdlasema tundma panna – see hävitab inimese.

Vaimse vägivalla kahju on kõige suurem