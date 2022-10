SEKSIKAD KIISUD ⟩ Kõige pilkupüüdvam moemuster teeb taas ilma

Teine põhjus, miks praegu moelemmiku staatuses mõnuleva leopardimustri juurde alati veidi halva maitse hõngu kuulub, on see, et asi on enamasti võlts. Kuid alati pole see nii olnud.

Esimene trendikas loomamustri kandja oli mõistagi tuhandeid aastaid tagasi see kange kütt, kes leopardi maha nottis ning temalt naha üle lõi. Sama sõnumi järelkaja lehvib mustriga siiani kaasa – see lausa kisendab jõudu, vaprust ja bravuuri.

Ajaloos on loomamustritega peamiselt saanud uhkeldada vaid kroonitud pead ja aristokraadid. Kiskjamustrite kandmisel usuti olevat müütiline võime muuta oma kandja sama tugevaks, võimsaks ja võitmatuks nagu algne omanik. Need tunduvad kõik esmajoones mehelikud kvaliteedid ning tõsi ta on – leopard on ajaloos eeskätt mõjuvõimsate meeste garderoobi kuulunud. Tänapäeval on kaslaste prindid peamiselt õrnema soo küüsi langenud, kuid mood on liberaalne ning soovitab seda meestelgi kanda.