VANAKS JA KOLEDAKS ⟩ 5 + 5 igapäevast harjumust, mis aitavad sul kindla peale 10 aastat vanem paista

Enamik ilusoovitusi keskendub sellele, kuidas noorem välja paista. Tihti on need pikad ja keerulised lood. Aga kui me lihtsalt jätaks ära kõik selle, mis meid vanemaks teeb, piisaks juba sellest ka! Enne kui lugemist alustad, ole hoiatatud – vanemaks muutvad asjad on üsna tavalised ja tõenäoliselt teed neid ka sina!