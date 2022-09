TASUB TEADA ⟩ Tippdisaineri 7 kuldaväärt moesoovitust

1. Milline on moe eesmärk täna?

Aeg on muutunud ja moel on praegu teine eesmärk. Riiete eesmärk on pakkuda kandjale rõõmu ja tuge. Moest pole mõtet liiga tõsist tähendust otsida, aga ka inimese tuju parandamine on tegelikult väga oluline. Mood on täna pigem teraapia, mis aitab ellu jääda.

Tiina Talumees. Colorama. Moeshow ja moepublik. Foto: Kalev Lilleorg

2. Kuidas kasutada trende?

Uju vastuvoolu! Ehk milleks me ometi riietume? Kas selleks, et ühtsesse trendimerre, teiste samasuguste hulka ära kaduda? Või selleks, et iseendana silma paista ja meelde jääda? Usu, teine taktika on palju tervislikum.

Tiina by Tiina Talumees veetleb liblikamustritega Foto: Kalev Lilleorg

3. Kuidas arvestada moehooaegadega?

Kevad-suvi ja sügis-talv ei määra enam, mida kanda. Talv ei tähenda, et millestki loobuma peaks! Paljud pakivad lilled-liblikad ära, kaval naine kannab just neid. Talv on parim aeg õitsemiseks. Hõljuvad, lendlevad kleidid, liblikatiivad ja lilleõied ei paneks suvel kedagi samaväärselt pead keerama, nagu need seda talvel suudavad.

Tiina Talumees liidab kontrastseid vastandvärve, eri kaaluga kangaid ja vastandlikke mustreid ning tulemuseks on energiast pakatav eklektika. Foto: Mai Grepp

4. Kui palju ilu ja glamuuri on tänapäeval paras?