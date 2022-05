Tiina Talumees tõi lavale oma kõigi aegade kirkaima kollektsiooni. Kuhu on kadunud peene käsitöö ja musta-beeži kuninganna? «Aeg on muutunud ja moel on praegu teine eesmärk,» teatab disainer. «Riiete eesmärk on pakkuda kandjale rõõmu ja tuge.»