Eesti moe suursündmus toob lavale kuus üllatust, mida varem pole nähtud!

Mida tähele panna? Moenädalale annab suure ja sädeleva aupaugu Kuldnõela gala, kus antakse välja Eesti moekunsti kaalukaim ja mainekaim moeauhind. Tänavused Kuldnõela nominendid on Liina Stein, Vilve Unt ja Diana Arno. Hõbenõela nominendid on Ennos ja Hannes Rüütel.

Kolmandat korda antakse välja ka parima aksessuaarilooja auhind Kuldne Nõelakoda, mille nominendid on Vivian Vau, Anneli Tammik ja Liis Kalda. Kes võidavad? See selgub juba teisipäeval.

Uusi tulijaid on sel Tallinn Fashion Weekil terve aukartust äratav paraad. Mitmed neist on nimekad ja kogenud disainerid ja vilunud meistrid, kuid sellele lavale pole nad siiani sattunud. Kuid on ka täiesti uusi pööraseid ideid. Tasub valvel olla – lausa kuus üllatust on tulekul!