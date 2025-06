Üks peamisi põhjuseid, miks ujumine sobib pea kõigile, on selle väike koormus liigestele ja lihastele. Vesi toetab keha ja vähendab raskusjõu mõju, nii et ka intensiivse trenni korral ei kannata näiteks põlved. Ujumine sobib suurepäraselt ka neile, kes taastuvad vigastusest või kellel on liigeseprobleeme.