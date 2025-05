Seitse märki, et peaksid suhkrutarbimist kiirelt vähendama

Toitumine.ee andmetel ei tohiks lisatud suhkrud anda üle kümne protsendi soovituslikust energiast. Ideaalis võiks see olla alla viie protsendi. Kui inimese päevane energiavajadus on 2000 kcal, peaks tema menüüs olema süsivesikuid 250-300 grammi. Seejuures peaks lisatud suhkrute kogus kõikides toitudes kokku jääma alla 50 grammi päevas.

Lisatud suhkrud on peamiselt magusates jookides, kookides, saiakestes ja maiustustes, kuid see pole veel kõik. Neid leidub ka üsna ootamatutes soolastes roogades, nii et tasub järele vaadata, millise toiduainega täpselt tegu.



Aga kuidas keha märku annab, et maiustamisega on liiale mindud?