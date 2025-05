Paljud inimesed pelgavad rasva, sest kardavad, et võtavad kohe pauhti juurde, kuid tegelikkus on veidi keerulisem. Keha vajab rasva, tegelikult on see lausa hädavajalik. Loe altpoolt, kuidas keha annab märku, et sa võiksid rohkem rasva süüa.