Kas pigem käia duši all hommikul või õhtul? Teadus kaldub ühe variandi poole, ja selle taga on üllatavalt loogilised põhjused.

Leicesteri ülikooli mikrobioloog Primrose Freestone selgitab portaalis Science Alert, et valiku taga on bakterid, mitte higi. "Enamik inimesi ei tea, et kehalõhna ei põhjusta mitte higi ise, vaid bakterid, kes sellest toituvad," ütleb ta. Eriti aktiivsed on seejuures stafülokokid, kes higi lagundades tekitavadki need tuntavad ja soovimatud lõhnad.