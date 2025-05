Kui oled harjunud enne kodust väljumist igaks juhuks WC-s käima, siis aeg-ajalt see ei sind ei kahjusta, aga kui see on saanud igapäevaseks mustriks, tasub see harjumus ümber kujundada.

Füsioterapeut ja naiste tervise spetsialist Jasmine Choi selgitab, et kui me külastame tualetti enne, kui põis on tegelikult täis, õpetame oma kehale valesid signaale. Põis hakkab siis «vale» täitumisastme juures ajule märku andma, et on aeg pissile minna, kuigi tegelikult on seal ainult paar tilka.