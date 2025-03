Joo seda vedelikku iga päev ja su keha tänab sind

Oliiviõli võib vähendada rinnavähi riski

Ajakirjas JAMA Internal Medicine avaldatud uuring leidis, et naistel, kes järgivad Vahemere dieeti koos lisa ekstra neitsioliiviõliga, on väiksem rinnavähi risk. Vahemere dieet ei ole kasulik mitte ainult vähi ennetamisel – uuringud ajakirjas Nutrients on näidanud, et see võib ka aeglustada vananemist ja vähendada insuldiriski.

Teeb südamele head

Kuigi võib tunduda vastuoluline, et õli aitab südant kaitsta, on mitmed ajakirjas Annals of Internal Medicine avaldatud uuringud kinnitanud, et oliiviõlis sisalduvad monoküllastumata rasvhapped mõjuvad südamele hästi.

Oluline märkus: oliiviõli peaks asendama küllastunud rasvu sinu toidulaual, mitte lihtsalt lisanduma senisele kaloritarbimisele.

Kaal kukub

Samad kasulikud rasvad, mis toetavad südant, aitavad ka kehal paremini rasvu põletada. Siiski hoiatavad eksperdid, et ükski toiduaine ei ole maagiline lahendus kaaluprobleemile.

Soodustab paremat seedimist

Kuigi teadusuuringuid on selles valdkonnas veel vähe, on ajakirjas Journal of Renal Nutrition avaldatud tööd viidanud, et oliiviõli võib leevendada kõhukinnisust ja toetada seedesüsteemi. Paljud inimesed kasutavad seda homöopaatilise vahendina, kuna oliiviõli toimib soolestikus loodusliku määrdeainena, kirjutab YourTango.

Samal teemal Keha & vaim Noor naine loobus rangetest dieetidest ja kaotas 50 kilo