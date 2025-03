Noor naine loobus rangetest dieetidest ja kaotas 50 kilo

22-aastane Chloe tunnistas, et kannatas söömishäirete all ja suhtus endasse halvasti. Õe pulmas käimine ja hiljem pulmapiltide nägemine tekitas temas täieliku šoki. Ta mõistis, et fotod sellest päevast jäävad igaveseks alles ning see pani ta oma elu üle järele mõtlema ja suuri muudatusi tegema.