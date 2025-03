OLULINE TEADA Põhjus, miks sa võid võtta kõigepealt juurde, kui hakkad kaalu langetama

Ülimalt oluline on rääkida sellest, et kaalulangetus pole lineaarne teekond. Vahepeal võib ette tulla kaalukõikumisi, esiti võid isegi juurde võtta ja see teeb murelikuks – teen ma midagi valesti, peaksin ma ehk veelgi vähem sööma ja rohkem treenima? Kõik see lõpeb ühel hetkel krahhiga, sest aina rangem dieet ja trennikava kustutab lõpuks motivatsiooni. Nii et hinga sügavalt sisse ja sunni end kannatlikuks, enne kui tormad veel midagi oma menüüst elimineerima või proovid lisatrenni päevakavasse pigistada.