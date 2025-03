ETTEVAATUST Põhjus, miks ei tohiks hoida veeklaasi voodi ääres

Ka magades hingame sisse ja välja erinevaid osakesi, mis ladestuvad veepinnale, nii et see pole enam nii värske. Samuti võib sinna sattuda väikeseid putukaid ja juuksekarvu, mida ei pruugi nähagi. Seisnud vesi võib olla ka pisut teistsuguse maitsega. See juhtub peamiselt seetõttu, et süsihappegaas õhust lahustub vees, muutes selle pH-taset ja andes sellele kergelt kopitanud maitse.