Need salakavalad tegurid võivad olla põhjused, miks sa kehvasti magad

Kui soovid, et su aju püsiks noor, tuleb magada – see on lihtne ja selge. Paraku on uni üks neist asjust, mida inimesed kergekäeliselt hülgavad. Ent hea uni pole oluline üksnes selleks, et järgmisel päeval end hästi tunda, vaid ka pikas perspektiivis.