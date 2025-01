Mis tolku on kiudainetest?

Kiudained parandavad seedimist, reguleerivad veresuhkrutaset ja aitavad kaalust alla võtta, sest hoiavad kõhu kauem täis. Uuringud näitavad, et kiudained on südamele üliolulised, sest alandavad kolesterooli ja vähendavad põletikku. Lisaks on paljudes kiudainerikastes puuviljades antioksüdante, mis võitlevad vabade radikaalidega ja toetavad immuunsüsteemi.