Kas jood kohvi valel ajal? Eksperdid hoiatavad hommikuste harjumuste eest

Kohv on paljude jaoks asendamatu osa igapäevaelust – see annab energiat ja pakub naudingut. Kuid kas oled kunagi mõelnud, et võid juua kohvi valel ajal? Mõned eksperdid viitavad, et esimene joodud kohvitass võib palju mõjutada selle toimet sinu kehale ja vaimule.