PROOVI JÄRELE Kui suudad seda harjutust teha, oled sa veel noor

Vanusega võib juhtuda, et varem lihtsana tundunud tegevused on nüüd hulga raskemad. Aga iga kord, kui võtad end kokku ja tõused, et mõned lihtsad liigutused teha, on see nagu jooksid nooruseallikast. Hakkad liikuma – ja kehasse tuleb elu! Liikumine on see, mis hoiab meid dünaamilisena ja annab meelerahu, seega ei ole keegi kunagi liiga vana, et liikuda.