5 viga pühadelaua taga, mis panevad kõhupeki vohama

Rõõmus ja pidulik pühadeaeg on ukse ees. Ehkki see on igati tervitatav, kui inimene lihtsalt sööb ja naudib elu, muretsevad paljud inimesed, et piparkoogid, glögi ja seapraad panevad jaanuaris püksirihma pikemaks õmblema. Kui sa oled pühadenautleja, kes kalorite peale mõelda ei taha, siis mine vaata naine.postimees.ee mingit muud põnevat lugemist omale. Need aga, kes muretsevad piha pärast, saavad lugeda altpoolt ekspertide nõuandeid, kuidas vältida kalorilõkse.