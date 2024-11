HÜVASTI, MIGREEN Neid toite süües võib peavalust peagi priiks saada

Need päevad, kui migreen vajutab enesetunde murust madalamaks ja on tunne, et kogu maailma raskus trummeldab sinu peas, on kohutavad ning langetavad elukvaliteeti. On selgunud, et toitumine mängib peavalude tekkimisel suurt rolli ja õigeid valikuid tehes on võimalik peavalusid leevendada.