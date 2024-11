KÜHVELDA SISSE Need toidud ei tee üksnes ilusaks, vaid ka targaks

Pole ilmselt šokk, et tervislikud toidud, mis aitavad püsida ilusana, parandavad ka vaimset võimekust. Vitamiinid, mineraalid ja antioksüdandid stimuleerivad neurotransmittereid, nii et keskendumine, mälu ja õpivõime on paremad. Lisaks aitavad paljud neist toitudest vähendada ka depressiooni, mis omakorda aitab mõelda selgemalt ja tegutseda tõhusamalt. Need maitsvad ilu- ja ajutoidud võiksid seega leida koha sinu toidulaual!