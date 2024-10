PROOVI JÄRELE Need maitsvad vahepalad annavad sulle hetkega tõelise energialaksu

Dietoloog Amy Shapiro jagas väljaandes MindBodyGreen kolme suupisteretsepti, mida on hea süüa ka enne trenni, sest siis on sul rohkem jõudu, et trennist viimast võtta.

Kui sa vajad rohkem energiat

Röstsai pähklivõiga

Vaja läheb: 1 viil täisteraleiba, 2 spl mandlivõid (või muud pähklivõid), pool banaani, tilk mett

Mida teha: rösti leib, määri sellele pähklivõid, pane peale viilutatud banaan ja lisa mett. See suupiste annab kohe energialaengu. Tasakaalustatud amps sisaldab süsivesikuid, valke ja tervislikke rasvu. Banaan pakub kaaliumit – mineraali, mis toetab lihaseid, et need krampi ei läheks trenni ajal.

Tahad midagi kergemat

Puuviljad ja keedumunad

See suupiste sobib neile, kes eelistavad midagi kergemat süüa. Ettevalmistus on lihtne: keeda munad juba nädalavahetusel valmis, et need oleksid kogu nädala jooksul käepärast. Serveeri üks või kaks muna koos värskete puuviljade või külmutatud marjadega ja voilà – treeningueelne amps on valmis.

Marjades ja puuviljades on rohkelt kiudaineid ja antioksüdante, kuid vähe suhkrut. Munad on ideaalsed valguallikad, mis hoiavad kõhtu täis. Kasuta vabalt eri puuvilju vastavalt sellele, mis parasjagu kodus on, et hoida snäkk vaheldusrikkana.

Armastad smuutisid

Lihtne ja tasakaalustatud smuuti

Smuutides võib olla liiga palju suhkrut, mis ei anna püsivalt energiat. Allpool olev retsept annab aga ideaalselt tasakaalus smuuti.

Vaja läheb: 1 väike kiivi koos koorega, pool banaani, 60 grammi vaniljemaitselist valgupulbrit, 250 grammi beebispinatit, 60 grammi avokaadot, 250 ml vett, 2 jääkuubikut

Mida teha: sega kõik koostisained blenderis ühtlaseks. Kui kiivit pole käepärast, sobivad ka teised värsked või külmutatud puuviljad-marjad.

Selles smuutis on süsivesikuid ja looduslikku suhkrut, tervislikke rasvu ja kiudaineid ning valgupulber hoiab kõhu täis. Smuutile saab lisada ka eri pulbreid, näiteks kollageeni või elektrolüüte.