Selle toiduaine vältimine pikendab eluiga kuni 20 aasta võrra

Hiljutised teadusuuringud toovad päevavalgele põnevaid avastusi. Teadlased on nimelt leidnud, et ühe teatud toiduaine vältimine võib mängida olulist rolli tervise säilitamisel ja eluea pikendamisel. Arvatakse, et selle toiduaine tarbimise vähendamine või sellest loobumine võib soodustada keha loomuliku vananemisprotsessi aeglustumist, mille tulemusel võib eluiga pikeneda koguni 20 aasta võrra.