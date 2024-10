INTERVJUU Femme fatale ehk Mammu rabavad naised, kes saavad ise hakkama!

Kust tuli sinu põnev ja kaunis pööre?

See oli natukene isiklikust elust tingituna. Kui naisel on muutust vaja, siis lõigatakse juuksed lühikeseks – see on selline tüüpiline asi, mida nad teevad.

Aga ma tunnen, et maailmas on liiga palju arusaamatust. Sündmused viimasel ajal, kuidas siin Eestis naiste ja lastega käitutakse, rääkimata veel Ameerikas toimuvast. Mul lihtsalt enda seest tuli midagi sellist, et pean olema konkreetne ja jõuline. Nagu seal laval olid meil sõna otseses mõttes munadega naised – oleme tänapäeval jõudnud ühiskonnas kohta, kus igal naisel on oma kruvikeeraja komplekt.

Milles väljendub naiselik jõud?

Enesekindluses. Ei mängi abituid, et mehed tunneksid end hästi – et kuhu see aknapesuvedelik seal autos käib. Sa lähed ja teed selle ära. Sa ei vali enam seda teed, et mängid jõuetut, vaid otsustad ise oma elu, tunnete ja keha üle.

Enamik kollektsioonist oli musta värvi. Mis seosed sul sellega on?

See kollektsioon tegelikult algaski sellest naisest, kes on niivõrd palju läbi elanud. Kui sa selle naisega ilusti käitud, siis ta hakkabki vaikselt must-valgete toonide poole liikuma. Lõpuks oli ta helge, leebunud ja armas.

Kunst on tõesti isiklik, tõlgime selle moekeelde: millistes detailides, siluettides ja vormides see uus, äge Mammu, end näitab?