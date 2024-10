Trenn sellel kellaajal mõjub veresuhkrule kõige paremini

Bostoni Brighami ja naistehaigla teadlaste analüüsist selgus, et neil, kes teevad trenni pärastlõunal, oli parim veresuhkru kontroll. Uuringu kaasautor PhD Jingyi Qian rõhutas: «Kuigi me teadsime, et füüsiline aktiivsus on kasulik, selgub, et ka tegevuse ajastus võib olla oluline.» Seega, kui hommikune trenn ei tundu ahvatlev, on pärastlõunane kindlasti suurepärane alternatiiv.